A precariedade no Estado aumentou, mas quais os setores mais afetados?

Desde que António Costa e o PS chegaram ao Governo a precariedade no Estado aumentou. Segundo a Síntese Estatística do Emprego Público, na Administração Central, o peso dos contratos a termo no emprego passou de 13,2% no final de 2015, para 15,2% em junho de 2023, com um acréscimo de quase 19 mil contratos com este vínculo.

Por sua vez, na Administração Pública, o número de contratos a termo aumentou em 22 mil, tendo atingindo um peso de 12,5% recentemente. No final de 2015 o peso nem chegava aos 11%.