“Como é possível a gestante ficar com a criança e os pais biológicos não?”, alerta presidente do Conselho de Ética para as Ciências da Vida

Maria do Céu Patrão Neves, presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV), lança o alerta para as alterações previstas para a gestação de substituição poderem abrir caminho à inscrição de três pais no cartão de cidadão, mas também não poupa nas críticas à Lei da Morte Medicamente Assistida. “É lamentável que a lei da morte medicamente assistida tenha tantas falhas e, sobretudo, contradições”, respondeu em entrevista ao podcast Futuro do Futuro.