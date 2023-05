Os juros na compra da casa continuam a subir? Como posso pedir ajuda?

Os juros no crédito à habitação voltaram a subir no mês de abril e atingiram um novo máximo em quase 14 anos. Mas já pode pedir num balcão do seu banco a bonificação de crédito. E se for agora comprar casa, apesar da incerteza, pode compensar a taxa variável. Ouça aqui o episódio do Economia dia a dia, podcast diário do Expresso

Há 53 minutos