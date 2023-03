As mulheres sabem mais, mas ganham menos? A desigualdade de género no mercado de trabalho

As desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho ainda são uma realidade. Apesar de as mulheres serem mais qualificadas do que os homens, recebem menos e estão em maior número na taxa de desemprego. No ano passado o rendimento médio mensal líquido dos homens a trabalhar por conta de outrem chegou aos €1116, já as mulheres ficaram pelos €950.