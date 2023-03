Mulheres são mais qualificadas, mas homens ganham mais 17,5%

São (ainda) marcadas as diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho português. Uma análise aos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) permite traçar um retrato dessas diferenças e há conclusões que se destacam: a taxa de atividade das mulheres é mais baixa, mas as que participam no mercado de trabalho são mais qualificadas do que os homens. Ainda assim, a incidência de desemprego é mais alta nas mulheres do que nos homens e os rendimentos são, em média, mais baixos. E há sectores de atividade que ainda são um reduto dos homens - como a construção -, enquanto outros continuam a ser um feudo de mulheres - como o emprego doméstico, a saúde e o apoio social.