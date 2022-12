Frank Salemme, o mafioso norte-americano líder da família Patriarca (1933-2022)

Uma vida dedicada ao crime, toda ela passada em gangues até se tornar o chefe da família Patriarca de New England, Massachussetts. Salemme, conhecido como “Cadillac Frank”, foi responsável por inúmeras mortes e estava, até à data da sua morte, preso em prisão perpétua após ter cumprido 11 anos de prisão. Faleceu aos 89 anos no dia 13 de dezembro.

