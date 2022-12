Nagrelha, o “Estado-Maior do Kuduro” angolano cuja morte causou tumultos (1986-2022)

“Nunca se viu nada assim”, é a descrição feita aos tumultos que se sucederam à morte do artista angolano Nagrelha. Com o seu grupo Os Lambas, Nagrelha conquistou o mundo em 2000 e, já a solo, foi autor de vários sucessos como “Não Me Tarraxa Assim”, “Wamona” ou “Provou e Gostou”. No seu funeral, a polícia foi forçada a intervir com gás lacrimogéneo devido aos tumultos e roubos. Nagrelha faleceu aos 36 anos vítima de cancro do pulmão.

