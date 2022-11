Guilherme de Pádua, o assassino de Daniella Perez convertido em pastor e apoiante de Bolsonaro (1969-2022)

O caso foi tão marcante na sociedade brasileira que abafou a demissão de Collor de Mello, presidente que se demitiu devido aos escândalos de corrupção e inflação elevada. A 28 de Dezembro de 1992, Pádua e a sua mulher Paula Thomaz assassinaram a atriz Daniella Perez, filha da argumentista Gloria Perez. Ordenado pastor em 2017, Pádua era apoiante de Jair Bolsonaro e morreu aos 53 anos vítima de enfarte.

De morte natural nunca ninguém morreu, dizia Jorge de Sena. Ainda assim, Desastres Naturais fala de mortes alheias, todas as semanas. Uns mais famosos do que outros, estrangeiros e nacionais, todos podem figurar nos obituários feitos por António Araújo. Com uma certeza, porém: só ouve quem estiver vivo. Ouça mais episódios: