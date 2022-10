John Train, a vida de muitas vidas do consultor de investimentos que escreveu discursos para o Pentágono (1928-2022)

Um dos fundadores da “The Paris Review”, uma das mais importantes revistas literárias da segunda metade do século XX. John Train exerceu a função de speechwriter no Pentágono antes de se dedicar aos investimentos e finança. Reagan, George W. Bush e Clinton nomearam-no para missões em todo o mundo, com destaque para África, Ásia e a Europa de Leste. O Civil Courage Prize, galardão que todos os anos distingue ativistas pelos direitos humanos, foi instituído pela Fundação Train, que John criou. Faleceu aos 94 anos, no Maine.

