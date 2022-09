Tim Page, o louco fotojornalista hippie que inspirou Francis Ford Coppola (1944-2022)

Considerado demasiado louco até para o mais louco dos jornalistas, Hunter S. Thompson, Tim Page fotografou o Vietname durante a guerra, foi ferido várias vezes, abraçou o movimento hippie e serviu de inspiração para o fotógrafo protagonizado por Dennis Hopper em “Apocalipse Now“. Faleceu a 24 de agosto, uma vida dedicada às imagens.

