Rita Blanco: “Adoro o público, porque me pôs no sítio em que estou, mas trabalho em função da minha exigência. O meu juiz sou eu, sempre”

Nasceu em Lisboa a 11 de janeiro de 1963, e é uma das atrizes mais completas da sua geração. Estreou-se no teatro, fez cinema, dobragens de filmes animados, programas de humor, séries televisivas e telenovelas.

O seu domínio (quase) perfeito da língua francesa abriu-lhe as portas para a cinematografia de outros países e, embora nunca tinha sido tentada por uma carreira feita fora do país onde nasceu, Rita Blanco é uma das raras atrizes portuguesas que participou num filme galardoado com o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro da Academia de Hollywood (2013) e a Palma de Ouro do Festival de Cannes (2012): "Amour", do realizador austríaco Michael Haneke, é um poema dramático sobre as relações familiares numa casa invadida pela doença de Alzheimer.

Humorada, crítica, alegre e profunda, confessa que precisa que gostem dela: "As pessoas têm necessidade de ser gostadas e amadas. Eu tenho, mas não é isso que me faz andar".

joão carlos santos

Francisco Pinto Balsemão lança o podcast “Deixar o Mundo Melhor” para assinalar o início das comemorações dos 50 anos do Expresso. Durante 50 semanas, e em contagem decrescente para o dia de aniversário a 6 de janeiro de 2023, o fundador e primeiro diretor do jornal entrevista 50 personalidades marcantes dos mais diversos sectores da sociedade.

Com música original de Luís Tinoco, a sonoplastia é de Joana Beleza e João Luís Amorim, o vídeo e a edição de José Cedovim Pinto, Carlos Paes e Rúben Tiago Pereira. A transcrição é de Joana Henriques e o apoio à edição de Manuela Goucha Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco e produção de Margarida Gil.

“Deixar o Mundo Melhor” pode ser ouvido no site do Expresso e em qualquer plataforma de podcasts. Também pode ler uma versão sintética desta conversa na revista do Expresso de 21 de outubro. Oiça aqui os outros episódios: