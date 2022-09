Daniel Oliveira: “Tentei incutir nas equipas uma cultura do detalhe, porque acho que isso em televisão faz toda a diferença”

Nasceu a 30 de janeiro de 1981, em Lisboa, filho de pais demasiado jovens e toxicodependentes. O avô amenizou-lhe a infância, deu-lhe muitos conselhos - ainda continua a dá-los - e é um pilar fundador no percurso do rapaz trabalhador e determinado que começou a colaborar com a SIC quando tinha apenas 16 anos. Um quarto de século depois, Daniel Oliveira é Diretor-Geral da área de Entretenimento e Produção de Conteúdos da marca SIC.

Pelo caminho passou pela RTP, criou e pôs em marcha dezenas de formatos de que destaca a novela: "Portugal produz muitas novelas, alguns dos melhores técnicos que trabalham a nível internacional em séries e filmes nasceram nas novelas, que dão um grande traquejo aos técnicos, atores e guionistas. As novelas representam uma fatia de audiências muito relevante".

O programa de entrevistas 'Alta Definição' é outro marco importante no percurso profissional de Daniel Oliveira. Está há 13 anos no ar, tem quase 600 edições e o entrevistador está grato pelo muito que lhe dão os seus entrevistados. A SIC assinala 30 anos de vida a 6 de outubro de 2022.

nuno botelho

Francisco Pinto Balsemão lança o podcast “Deixar o Mundo Melhor” para assinalar o início das comemorações dos 50 anos do Expresso. Durante 50 semanas, e em contagem decrescente para o dia de aniversário a 6 de janeiro de 2023, o fundador e primeiro diretor do jornal entrevista 50 personalidades marcantes dos mais diversos sectores da sociedade.

Com música original de Luís Tinoco, a sonoplastia é de Joana Beleza e João Luís Amorim, o vídeo e a edição de José Cedovim Pinto, Carlos Paes e Rúben Tiago Pereira. A transcrição é de Joana Henriques e o apoio à edição de Manuela Goucha Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco e produção de Margarida Gil.

“Deixar o Mundo Melhor” pode ser ouvido no site do Expresso e em qualquer plataforma de podcasts. Também pode ler uma versão sintética desta conversa na revista do Expresso de 30 de setembro. Oiça aqui os outros episódios: