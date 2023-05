O Presidente da República saiu afrontado e derrotado à hora dos telejornais. A partir de agora, o primeiro-ministro está amarrado a João Galamba e a tudo o que possa afetar o seu ministro durante a comissão de inquérito à TAP.

Este episódio conta com os comentários de Liliana Valente, Rita Dinis e Diogo Cavaleiro, jornalistas do Expresso, e de David Dinis, diretor-adjunto, com moderação de Vítor Matos. A sonoplastia é de Joana Beleza e de João Martins, e a ilustração é da autoria de Tiago Pereira Santos.