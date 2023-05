"Contraofensiva ucraniana vai ser maciça e intensa, com 48 mil soldados na linha da frente" e unidades treinadas pelos EUA

Há muito que se fala da contraofensiva ucraniana. Agora, a resposta militar dos ucranianos parece mais perto do que nunca, com as declarações públicas do presidente Zelensky e do seu ministro da Defesa, para além das movimentações de tropas no terreno. Porque ainda não começou a contraofensiva? Porque tem sido tão pré-anunciada e tão falada há tanto tempo? Onde vão ser os principais combates? E a Rússia, está a preparar-se para se defender? Será que estamos mais perto do fim da guerra? Ouça a conversa com a professora universitária e comentadora residente do Bloco de Leste, Sandra Fernandes, da Universidade do Minho.

Há uma hora