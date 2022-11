Sete anos de Costa, a ameaça da Roménia e um “Governo de vereadores“

No dia que fazia sete anos no poder, Costa leu no Expresso que a Roménia está prestes a ultrapassar Portugal. Nesse dia, Costa celebrou, mas só com socialistas. Mas há um socialista que tem coisas a contar-nos sobre tudo isto.

Esta Comissão Política conta com comentários de Paulo Pedroso, de José Manuel Mestre e ainda de Vítor Matos. A sonoplastia é de João Luís Amorim e a ilustração de Carlos Paes.

