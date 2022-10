OE: otimismo e dúvidas em tempo de guerra

Marcelo diz que este orçamento é como a "navegação à vista da costa", mas é sobretudo um orçamento à vista do Costa, o primeiro-ministro que não deixa de ter como eixo um défice baixo e a redução da dívida. Medina apresentou o seu primeiro Orçamento do Estado, prudente ou austeritário? Conservador de direita ou expansivo de esquerda? O Presidente falou de "otimismo", e de dúvidas, e o ministro das Finanças admitiu que tinha margem para mudar de políticas se as previsões não se confirmarem. E ainda discutimos as incompatibilidades dos ministros e famílias.

Os comentários sobre estes temas são de Rita Dinis, jornalista do Expresso, de Eunice Lourenço, editora de Política, e de David Dinis, diretor-adjunto, com moderação de Vítor Matos. O trabalho de sonoplastia é de João Martins e a ilustração é da autoria de Tiago Pereira Santos.

tiago pereira santos

