OE2023: o Orçamento que o país precisava?

Para a ex-deputada do CDS, o OE 2023 reafirma que "as pessoas vão perder poder de compra", e que isso é uma "opção política" do Governo de António Costa de "não tentar contrariar a inflação". Mariana Mortágua refere que o Orçamento "esmaga a procura e os rendimentos das pessoas", abdicando de subir impostos aos lucros das grandes empresas. E, depois da entrevista do ministro das Finanças, na SIC Notícias, a José Gomes Ferreira, a deputada do Bloco de Esquerda diz que descobriu "mais um truque" de Fernando Medina. Para perceber no Linhas Vermelhas de 10 de outubro, na SIC Notícias.

