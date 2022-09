O Banco Central Europeu já aumentou as taxas duas vezes este verão e pode voltar a fazê-lo até final do ano. O crédito está mais caro para as famílias e as empresas numa altura em que a economia começa a perder gás.



Este episódio teve moderação de João Silvestre, editor de Economia do Expresso, e contou com a participação de Paulo Pinho, professor da Nova SBE. A edição esteve a cargo de João Luis Amorim.

Ouça mais episódios: