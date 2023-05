Isabelle Huppert: “É urgente fazer perguntas através do cinema”

A propósito de 'A Sindicalista', de Jean Paul Salomé, o Cinetendinha entrevistou a rainha do cinema francês, Isabelle Huppert. A atriz fala de um filme que está atualmente em exibição, tal como 'Fato Macaco', criação da Dona Edite e Rui Paixão. Um filme punk com depoimentos de setubalenses. O realizador André Costa falou para este snack em pleno décor do filme, o Mercado do Livramento.