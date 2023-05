A cavaqueira da CPI

O ex-líder do PSD Marques Mendes acha que o ex-líder do PSD Cavaco Silva deu uma grande força ao líder do PSD Montenegro apesar de o ex-líder do PSD Marcelo marcar conversas com jornalistas para dizer que tudo o que tinha para dizer já tinha dito. No fim, é o PS que tem maioria absoluta, os números da economia não são maus, mas as pessoas não sentem isso na sua vida enquanto se deparam com episódios degradantes para as instituições. O discurso do ex-presidente prejudicou Costa porque galvanizou a direita ou beneficiou-o porque uniu a esquerda? Prejudicou Montenegro porque o fez parecer fraco ou beneficiou-o porque lhe deu apoio? Prejudicou Marcelo porque o pressionou ou beneficiou-o porque o fez parecer equidistante? Ou foi indiferente para todos? E como ficou o governo depois da audição de João Galamba. Estamos mais ou menos esclarecidos em relação à intervenção do SIS? O ministro tem condições para ser ministro só porque demiti-lo seria ceder ao Presidente? O Presidente pode manter no ar a ameaça de dissolução só porque a direita, com Cavaco Silva como porta-voz, o exige? É o debate do Sem Moderação, emitido na SIC Notícias a 23 de maio.