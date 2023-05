'Chaminé Film Weekend': o ator Marcus André conta tudo

E da Fortaleza de São Filipe, em Setúbal, Rui Tendinha foi ver o que se passa na segunda edição da 'Chaminé Film Weekend', mostra de cinema e audiovisual organizada pelo ator Marcus André, que reuniu em Lagoa figuras do cinema nacional e internacional. O cineasta José Vieira Mendes, a atriz Sílvia Rizzo e o argumentista Rui Vilhena foram alguns dos convidados. Num cenário idílico com o mar à vista, destaque para a estreia de 'Os Amores do Paiva', curta inteiramente filmada no Rio Paiva a partir de um telemóvel. No CineViagens, uma boleia até Belize, com a blogger Sónia Justo.