'Vadio', a explosão Joana Santos no cinema

A atriz Joana Santos foi a Setúbal falar com Rui Pedro Tendinha a propósito do filme 'Vadio', de Simão Cayate, a surpresa da temporada. Neste snack, espreitadela ainda em Guimarães na residência 'Lyriqas', onde uma série de jovens gregos, portugueses e galegos criaram novas imagens. Entrevista com o coordenador, João Paulo Macedo.