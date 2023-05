Decretou-se o fim da pandemia, mas não do Governo. “Foi pena”?

O que é que estes dois factos têm em comum? Absolutamente nada. A não ser serem os dois temas do Sem Moderação desta terça-feira, transmitido na SIC Notícias, com Daniel Oliveira, Pedro Delgado Alves, Francisco Mendes da Silva e José Eduardo Martins. O que mudou no país com a crise entre Belém e São Bento? O que mudou no mundo com a crise da COVID-19?