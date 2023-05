Elsa Zylberstein, a atriz que deu vida a Simone Veil

Uma das grandes vedetas do cinema francês, Elsa Zylberstein falou ao Cinetendinha sobre a sua transformação como Simone Veil no filme de Olivier Dahan, 'Simone - A Viagem do Século'. Rui Tendinha continua por Setúbal onde, no Charlot, chegou à fala com João Bordeira, que trabalha com as comunidades locais, mas há ainda tempo para uma reportagem em Madrid nos Platino, com declarações exclusivas de Diego Calva e Natalia Reys e, ainda, Sónia Justo no CineViagens na Guatemala.