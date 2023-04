André Marques desvenda 'O Bêbado', a nova surpresa do cinema português

Deverá chegar apenas no final do ano aos cinemas. Chama-se 'O Bêbado' e será porventura uma das boas surpresas do ano do cinema nacional. Um filme todo ele rodado em Setúbal, e que nos mostra um improvável herói, um alcoólico que pode vir a salvar uma vítima de tráfico humano. André Marques, o realizador setubalense esteve à conversa com Rui Tendinha. Tempo ainda para as antestreias de 'Barbie e Tudo na Boa'. Nas estreias, um documentário português, de Gonçalo L. Almeida, Aurinegro, uma celebração do Beira-Mar.