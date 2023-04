Apalpar em liberdade as conquilhas do Ronaldo

Não há uma rua de nome Rui Zink. Foi para isto que se fez o 25 de abril? Júlia Pinheiro recorda-se desse dia com nostalgia enquanto Rita Blanco, em solidariedade com Lula, só fala com sotaque brasileiro. Manuela Serrão oficializou a sua mudança de nome, por favor tratem-na com os pronomes certos. Em semana de liberdade, a língua mais afiada é quem mais ordena.