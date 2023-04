A salivar pelo novo de Wes Anderson

Rui Pedro Tendinha antecipa o filme mais esperado do ano, 'Asteroid City', de Wes Anderson, com Tilda Swinton, Margot Robbie e Tom Hanks. É a antestreia da semana, numa edição onde se dissecam as atividades de Setúbal no âmbito do cinema, através das palavras de Pedro Pina, o vereador do município. Espaço ainda para celebrar o ciclo de inéditos de Tanaka, a cineasta japonesa que foi descoberta pela cinefilia francesa.