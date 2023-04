“Eu sou o 'amigo preto' de muita gente. A comunidade branca precisa de exemplos positivos que provem que está tudo bem”

Até onde podemos rir? Assinado por Bruno Nogueira, Tabu é um programa que combina emoção e comédia e que prova que o humor é para todos. Durante uma semana, Bruno Nogueira vai viver com cada grupo, ouvir as suas histórias, perceber como se integram, como são olhados e os obstáculos com que vivem. Depois, irá tornar estas histórias as protagonistas de um espetáculo de stand-up sem limites.

Oiça e subscreva este podcast em qualquer plataforma online ou veja na íntegra as duas temporadas na Opto.