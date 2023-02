Os bastidores dos 'Prémios Cinetendinha'

Rui Pedro Tendinha foi o host de mais uma cerimónia dos 'Prémios Cinetendinha' que teve lugar em Loulé, no Cineteatro Louletano. Neste snack, temos imagens atrás do palco, uma entrevista com o vencedor do Prémio Tributo, Virgílio Castelo, e o melhor de uma edição que veio confirmar 'Alma Viva', de Cristèle Alves Meira, como filme do ano em Portugal. Tempo ainda para falar das surpresas e ausências nas nomeações dos Óscares.

