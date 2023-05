"Ninguém quer ver um caça F16 norte-americano cair dentro da Rússia"

Os últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia, com particular enfoque no significado da utilização cada vez mais recorrente de drones por parte da Rússia, drones esses comprados no Irão, é o primeiro dos temas abordados neste episódio do Bloco de Leste, com a comentadora residente do podcast Sandra Fernandes.

O episódio desta semana olha ainda para o “nervosismo” que os russos revelam perante os sinais da contraofensiva ucraniana. Embora esta, por agora, não passe de “picadas de insectos”, sendo decisivo que mais para a frente consiga quebrar as barreiras defensivas ucranianas. Sob pena de ser o próprio apoio ocidental que fica em causa.

Falamos ainda da chegada dos F16 ocidentais à Ucrânia, e no que isso pode representar de escalada do conflito.

E também da recente vitória de Erdogan na Turquia, com Sandra Fernandes a explicar que pode estar aberta a porta para a adesão da Suécia à NATO, que até aqui estava a ser bloqueada pelo líder turco.