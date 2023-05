F-16 para a Ucrânia? “Não são para esta contraofensiva mas vão servir para a protecção aérea, que é a grande fragilidade ucraniana”

Os líderes do grupo dos sete países democráticos mais industrializados do planeta, Canadá, EUA, Reino Unido, França, Itália, Alemanha e Japão (e ainda com a UE presente), estiveram reunidos em Hiroshima, um lugar simbólico para o planeta em matéria de horrores de guerra. E foi muito de guerra que se falou e tratou no encontro no Japão.

Nesta conversa com Lívia Franco, comentadora residente do Bloco de Leste, olhamos para o que lá foi discutido. Do apoio militar à Ucrânia, com destaque para a decisão dos Estados Unidos em permitir que países que tenham comprado os aviões F-16 os possam ceder à Ucrânia, passando pelas novas sanções à Rússia. Isto sem esquecer, naturalmente, a China, também ela muito presente nas discussões dos líderes do G7. Finalmente, falamos ainda do encontro falhado entre Lula da Silva e Zelensky.