Zelensky ganha drones, mísseis e tanques para contraofensiva. Mariupol pode ser decisiva para cortar o abastecimento de forças russas

Zelensky esteve nos últimos dias com Scholz, com Meloni, com Macron e com Richi Sunak, além de um encontro com o Papa Francisco. E trouxe, além de apoio político, a promessa de mais armas e material de guerra.

Qual a importância deste périplo (o segundo deste ano pela Europa) ? Em que medida as promessas de apoio militar ajudam a perceber como vai ser a contraofensiva militar ucraniana? E onde é que esta deve surgir? E quando? Tudo perguntas para as quais pode ouvir as respostas de Luís Saraiva e Sandra Fernandes neste episódio.

“Os drones militares de longo alcance [do Reino Unido] podem preparar o ataque à retaguarda das forças russas”, afirma o coronel Luís Saraiva, mostrando-se no entanto cauteloso em relação ao fornecimento de caças de combate F-16, dado que este passo poderia representar “uma escalada” no conflito com a Rússia.

Sandra Fernandes diz que Zelensky “é muito hábil” e aprendeu que não pode andar a queixar-se. Visitou as maiores potências económicas europeias e conseguiu resultados palpáveis.

Será que a contraofensiva ucraniana já começou?

“Há indícios de contra-ataque na zona de Bakhmut, em que a frente já cedeu cerca de um quilómetro”, afirma Luís Saraiva.

Embora o foco esteja muito centrado em Bakhmut, na região do Donbas e onde os confrontos são intensos há muitos meses, há mais três eixos a que convém prestar atenção. E qualquer um deles poderia servir para o grosso da contraofensiva militar: um mais a norte, a partir de Kharkiv; Depois, Bakhmut, mas ainda há uma outra zona relevante, mais a sul, centrada em Kherson; Finalmente, há um quarto eixo ou zona “essencial para cortar o fornecimento às forças russas na Ucrânia”: o eixo de ataque de Zaporijia para Mariupol (ver mapa em baixo).

“Se a Ucrânia conseguisse reconquistar Mariupol, cortava definitivamente o abastecimento às forças russas que estão mais a sul, e de alguma forma cortava o abastecimento à Crimeia. As forças russas ficariam divididas em dois blocos, sem possibilidades de abastecimento", remata o coronel Luís Saraiva, antevendo o que poderá ser o principal foco de conflito militar nos próximos meses.