"Lula quer recuperar a reputação internacional do Brasil, mas num contexto polarizado a neutralidade nesta guerra é quase impossível"

A visita de Lula da Silva, presidente do Brasil, a Portugal, foi marcada pela polémica antes mesmo de começar. Em parte por causa das declarações à volta da guerra no Leste da Europa, em que disse que a União Europeia e os Estados Unidos da América estavam a contribuir para o prolongar do conflito, em vez de falarem em paz. É precisamente sobre a posição do Brasil, e de Lula, nesta guerra, que falamos neste episódio do Bloco de Leste. Será que a posição brasileira mudou assim tanto? E o que pretende o Brasil? Uma conversa com a professora da Universidade Católica e comentadora residente do Bloco de Leste, Lívia Franco

Há 26 minutos