Loading...

Bloco de Leste A Ucrânia vai conseguir ganhar esta guerra? O que vai ser preciso para pôr fim ao conflito?

Episódio especial do podcast Bloco de Leste, com a presença em estúdio de Sandra Fernandes, da Universidade do Minho, e de Lívia Franco, da Universidade Católica. Olhamos para este primeiro ano de conflito, passamos em revista o que de mais significativo ele trouxe e perspetivamos de alguma forma o que aí vem

07:49