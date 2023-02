"Zelensky tenta meter o pé no acelerador da adesão... Mas UE não quer"

O apoio da União Europeia à Ucrânia na guerra com a Rússia mantém-se forte e intacto, como mostra a Cimeira da semana passada. Mas isso, de acordo com a investigadora e comentadora residente do Bloco de Leste Sandra Fernandes, não quer dizer que o processo de adesão do país à União Europeia seja coisa para já. E uma aceleração, deixando para trás outros candidatos, teria de vir sempre agarrada à vitória ucraniana no conflito militar e ao consequente processo de reconstrução do país.

Neste programa fala-se do significado dos encontros entre os responsáveis europeus e ucranianos, dos progressos feitos pela Ucrânia em matéria de cumprir os requisitos necessários para entrar na UE e de quais são os paises mais (e menos) entusiastas de uma adesão acelerada da Ucrânia.

Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia.

Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os nossos ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a II Guerra Mundial.

