PSD capturado pelo Chega. Que fazer com a extrema-direita?

Estes três pressupostos bastariam para o PSD rejeitar qualquer tipo de conversa futura com o Chega, mas a liderança da Luís Montenegro não abandona a ambiguidade, quando faltam sete meses para as eleições na Madeira. Entretanto, o presidente do Parlamento, o socialista Augusto Santos Silva, escreveu um artigo no "Público" a classificar a extrema-direita como uma "doença", onde apresenta receitas e lança avisos. As teorias sobre o crescimento da extrema-direita na Europa vão da crise do capitalismo às guerras culturais. Como é que a democracia deve lidar com André Ventura?

Os comentários deste episódio são de Hélder Gomes, jornalista do Expresso, Eunice Lourenço, editora de Política e David Dinis, diretor-adjunto, com a moderação de Vítor Matos. A sonoplastia é da responsabilidade de João Martins e a ilustração é de Carlos Paes.

