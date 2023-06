Posto Emissor #154: BLITZ convida Fernando Daniel. Da difícil adolescência aos sonhos pop de hoje

Fernando Daniel é o convidado desta semana do Posto Emissor. No podcast da BLITZ, o cantor fala do seu novo álbum, “VHS – Volume 1”, que apresentará em Lisboa e no Porto, recorda momentos difíceis da juventude e confessa o desejo de ter cada vez mais sucesso. A estreia de Taylor Swift em Portugal e a polémica que envolve o vocalista dos Rammstein completam esta edição do Posto Emissor