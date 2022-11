Posto Emissor #127: BLITZ convida Gaspar Varela. Dos concertos com Madonna e Ana Moura à nova banda com o irmão

Gaspar Varela é o convidado desta semana do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. Em conversa com Lia Pereira, o jovem músico - que começou a tocar guitarra portuguesa com apenas 7 anos - recordou como nasceu o seu interesse por aquele instrumento e falou da inspiração que foi, no seu percurso musical e pessoal, a alegria de viver da sua bisavó, a fadista Celeste Rodrigues.

O convidado mais jovem de sempre do Posto Emissor (tem 19 anos) falou ainda do Expresso Transatlântico, banda que formou com o irmão, Sebastião Varela, e o amigo de ambos, Rafael Matos, e que tocará no Musicbox, em Lisboa, no próximo sábado.

A digressão com Madonna, o trabalho com Ana Moura - com quem toca ao vivo - e as possibilidades da guitarra portuguesa além do fado foram outros temas de conversa com Gaspar Varela.

Neste Posto Emissor, falamos ainda do disco novo de Weyes Blood; dos festivais anunciados para 2023; dos concertos da espanhola Rosalía em Portugal e do filme “A Viagem do Rei”, sobre Rui Reininho.

