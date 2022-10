Depeche Mode anunciam novo álbum, “Memento Mori”, e digressão europeia em 2023. Portugal fica de fora

Os Depeche Mode anunciaram esta tarde, numa conferência de imprensa em Berlim, a edição de um novo álbum, intitulado “Memento Mori”, e consequente digressão mundial, a primeira desde a morte do teclista e baixista Andy Fletcher. Dave Gahan e Martin Gore preparam-se para apresentar as novas canções em concertos na América do Norte, na primavera do próximo ano, e na Europa, no verão, não tendo sido anunciado, por enquanto, qualquer concerto em Portugal.

“Já estamos muito avançados no processo de gravação. Temos as faixas todas, apesar de ainda não estarem misturadas”, começou por dizer Martin Gore na conferência. “Começámos a escrever estas canções há alguns anos e passámos um bom tempo em estúdio”, acrescenta Dave Gahan. A dupla ultimará o processo de mistura do disco em Nova Iorque e pretende editar “Memento Mori” no final de março de 2023.

Segundo a dupla, “todas as canções e mesmo o título do álbum foram decididos” antes da morte de Fletcher, em maio passado. “'Memento Mori' significa ‘lembra-te que vais morrer’. Soa muito mórbido, mas a ideia que queremos passar é a de que temos de viver todos os dias ao máximo”, esclareceu Gore, confessando depois os dois músicos que sentiram “muito a falta do Fletch no processo de gravação”.

“Começámos a trabalhar neste projeto no início da pandemia e os temas foram diretamente inspirados por esse período. Depois de o Fletch morrer, decidimos continuar, porque temos a certeza de que ele quereria que o fizéssemos, e isso deu ao projeto todo um outro significado”, diz Gore sobre o álbum. “O Fletch teria adorado este álbum. Estamos muito entusiasmados com a ideia de partilhá-lo com vocês em breve e mal podemos esperar por apresentá-lo ao vivo nos concertos do próximo ano”.

Ao todo, a banda anunciou 42 concertos: em março e abril passam por cidades como Los Angeles, Nova Iorque, Chicago, Toronto ou Las Vegas e partem depois para a Europa. A digressão europeia arranca em Amesterdão a 16 de maio e segue depois por países como Alemanha, Suécia, França, Reino Unido, Itália ou Espanha, onde tocam primeiro no Primavera Sound, em Barcelona, a 2 de junho e depois em Madrid a 9 de junho.