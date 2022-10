Globos de Ouro: conheça os vencedores da música

A gala dos Globos de Ouro da SIC começou pela revelação dos vencedores das categorias musicais. A decorrer neste domingo, no Coliseu de Lisboa, a cerimónia premiou três artistas em tantas outras categorias.

Ana Moura, com ‘Andorinhas’, recebeu o prémio de Melhor Música. Subindo ao palco com Pedro Mafama, autor da canção, a cantora quis “exaltar a liberdade de fazer escolhas” com “coragem”, referindo-se à mudança de sonoridade que operou na sua carreira, no ano passado. Por seu turno, Pedro Mafama, que é também companheiro de Ana Moura, disse apenas que a cantora é “uma inspiração e, como as andorinhas, voa”.

Seguiu-se a categoria de Melhor Intérprete, ganha por Dino D'Santiago. O músico aproveitou para falar de uma visita recente à escola que frequentou no Algarve e do facto de aquela região do país registar números elevados de abandono e insucesso escolar. Para ajudar a combater esses fenómenos, Dino D'Santiago irá apadrinhar um projeto de nome SIC - Sucesso, Inclusão e Cidadania, baseado na “educação subjetiva”.

Por último, Carolina Deslandes recebeu o prémio de Melhor Atuação. A cantora-compositora lembrou que um artista “é uma comunidade, é uma família", e falou da importância dos concertos, que têm de acontecer mesmo quando há contrariedades. Envergando um casaco com os nomes dos membros da sua banda, agência, equipa técnica e também dos outros nomeados, a artista chamou ao palco Jorge Reis, seu road manager há dez anos.