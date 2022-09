Posto Emissor #117: BLITZ convida Marisa Liz. Do exemplo de António Variações à hiperatividade

Marisa Liz é a convidada do Posto Emissor desta semana. A artista, que se notabilizou como vocalista dos Amor Electro, falou sobre o seu primeiro single a solo, ‘Guerra Nuclear’, um inédito de António Variações que lhe foi confiado pelos herdeiros do cantor. A paixão que sente pela música e pelo exemplo de António Variações foi um dos temas da conversa, a par do trajeto de Marisa Liz - que começou pela participação em bandas como os Onda Choc -, dos artistas que mais a inspiraram na juventude ou do seu entendimento do que são as lutas dos homens e das mulheres.

A participação de Marisa Liz no programa “The Voice”, a forma como gere a sua vida pessoal nas redes sociais e o processo de composição do vindouro álbum a solo, partilhado com músicos portugueses e brasileiros, foram também abordados nesta conversa.

No Posto Emissor desta semana, falamos ainda sobre o regresso de Björk e a entrevista que deu recentemente ao site “Pitchfork”, sobre o novo disco da australiana Julia Jacklin e sobre os concertos da próxima semana.



Ouça aqui outros episódios do Posto Emissor: