Ana Galvão: “Os crimes contra os animais são inacreditáveis neste país”

Nasceu em Madrid em 1974 e veio para Portugal com 14 anos, mas ainda hoje lhe apontam neologismos a partir do castelhano que faz questão de preservar. “Falo com a minha mãe todos os dias em espanhol”, revela. A adaptação a Portugal foi rápida e acha graça que os espanhóis não tenham receio de ficar mal na fotografia. A radialista confessa que gostava que os portugueses não tivessem tanto medo do ridículo.