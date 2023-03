Jwana Godinho: “As mulheres têm um tipo de acesso ao empreendedorismo social que não têm no empreendedorismo tradicional”

Nasceu no Canadá e veio para Portugal com dois meses, daí o seu nome ter um “W”. Seria mais fácil de pronunciar para a família canadiana, mas “não funciona em lado nenhum”, observa com graça. Com uma longa experiência na área de produção de espectáculos, Jwana Godinho trabalhou na indústria discográfica em Lisboa e em Londres e, a dada altura, começou a interessar-se pela área do impacto social, nomeadamente no público com problemas de mobilidade e com deficiência. “Não é por se ter um bom coração que se fazem as coisas bem”, afirma. O curso de Gestão foi útil para o seu trabalho, sobretudo no momento em decidiu, juntamente com Tiago Fortuna, a criar a Access Lab, uma empresa que apresenta soluções para as pessoas com deficiência poderem desfrutar da experiência de assistir a um espectáculo ao vivo.