Madalena Natividade, presidente da junta de Arroios: “Não ser homem e não ser branca ajuda a quebrar o gelo” na freguesia

nuno fox

Madalena Natividade nasceu em Moçambique em 1975 e veio para Portugal dois anos depois com a família como retornada. Passou a infância num bairro de lata e durante a adolescência viveu no Portugal Novo, um dos bairros mais perigosos de Lisboa: "Tenho saudades da vida no bairro. Havia sempre a mãe de algum miúdo que tratava dos outros. Era uma comunidade". Foi a convivência com as dificuldades que a levou a querer ajudar as pessoas que precisavam. Ingressou no primeiro curso na Lusófona de Serviço Social que fez a trabalhar como administrativa. Além de assistente social, é juíza social efetiva no Tribunal de Menores de Lisboa desde 2014. Era uma desconhecida até ser a candidata independente indicada pelo CDS nas eleições autárquicas há um ano e ganhar a Junta de Freguesia de Arroios, liderada há oito anos pelo PS.

Arroios é um bairro com uma diversidade grande de comunidades e Madalena Natividade verifica que tem vantagens junto dos fregueses por não ser homem e não ser branca: "Sentem-se mais à vontade; quebra-se logo o gelo". Considera que ser da área social é uma mais-valia, assim como ser independente na política, o que lhe dá mais liberdade para dizer o que quer. Sobre as pessoas em situação de sem-abrigo observa que são poucas as mulheres que se vêem nessa situação por terem algumas alternativas, como trabalho de limpeza e costura.

nuno fox

tiago pereira santos

Houve ainda espaço para falarmos um pouco da vida de Ilhan Omar, muçulmana e representante democrata pelo Minnesota no Congresso americano, e das notícias que nos chegam do Afeganistão, degradantes para as mulheres, limitadas nos seus direitos mais essenciais. A exposição Novas Novas Cartas Portuguesas, na Galeria Quadrum e um excerto de uma entrevista a Maria de Lourdes Pintasilgo foram as nossas recomendações neste episódio.