Pedimos uma “maioriscada” absoluta. Só que não tem sabido muito bem. A “lacosta” já não está fresca.

Há manifestações, greves, reclamações por causa do caos na saúde, queixas sobre a habitação… Sente-se um mal-estar com um governo que foi eleito há um ano. É uma espécie de azia. Mandámos vir uma maioria absoluta mas não nos está a cair bem. A 30 de Janeiro de 2022 o povo português pediu: “Olhe, é uma ‘maioriscada’”. O marisco que veio para a mesa foi o não-percebes. Estas e outras mariscadas analisadas ao pormenor por Ricardo Araújo Pereira no Isto É Gozar com Quem Trabalha.

