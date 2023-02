Carla Marques: “Se tenho um homem e uma mulher em pé de igualdade, escolho a mulher”

nuno fox

Trabalhava numa seguradora "com emprego com contrato fixo para a vida" quando contou aos pais que não gostava do que fazia e queria ser consultora num call center. Após muita persuasão, mudou de emprego, arriscou e é hoje CEO da Intelcia Portugal, no sector dos contact centers, e tem hoje a cargo cerca de 7000 pessoas. "Esta actividade é maioritariamente feminina. Temos 56% de mulheres e o restante homens. Na parte de middle management a percentagem de mulheres desce, para subir de novo nas lideranças de topo, onde temos entre 40% e 60% de mulheres", refere Carla Marques.

Se tem um homem e uma mulher com o mesmo currículo, escolhe a mulher porque, segundo a sua experiência, "a mulher larga o seu lado emocional e toma decisões difíceis mais depressa do que o homem". Acredita que as coisas estão a mudar e que há um maior empenho dos homens na gestão familiar e que as gerações têm vindo a melhorar os seus comportamentos, ultrapassando preconceitos.

Houve ainda espaço para falarmos um pouco de Amanda Blanc, a primeira mulher CEO da Aviva, e para falarmos sobre a demissão de Jacinda Ardern. Terá ajudado a causa feminista ao anunciar que poderia agora voltar para a sua vida familiar e levar a filha à escola? Nas recomendações tivemos a canção "Ride Out In The Country", de Yola, e uma entrevista a Immy Humes sobre o livro de fotografias que lançou no ano passado, intitulado "The Only Woman".

Todas as semanas, trazemos uma nova convidada para uma conversa exclusiva sobre a sua vida e o percurso profissional - mulheres que são casos individuais e também inspiradores de determinação, curiosidade, inteligência e vontade de arriscar. Vamos também dar a conhecer histórias de mulheres que marcaram a sociedade e foram pioneiras nas suas áreas. Vamos falar das preocupações e reivindicações das mulheres hoje, e das notícias em que as mulheres são protagonistas. E a cada semana vamos trazer novas recomendações de autoras femininas ou em que as mulheres são protagonistas - desde livros, artigos, filmes e exposições a músicas e documentários.

