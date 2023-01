Cada um tem o altar que merece

Numa decisão inédita, A Noite da Má Língua chegou a um consenso: precisamos de um altar para cada português. Já que pagamos tudo, nada como cada residente ter o seu próprio palanque. Resta saber se esse altar vem também com casa de banho privada, rampa e vinho de missa. Rui Zink aproveita e pede também um aeroporto para cada português, sempre fica mais fácil na hora de mudar de habitação com a subida de preços.

Pode ouvir A Noite da Má Língua em todas as plataformas de podcast e também no site da SIC e do Expresso. Ouça mais episódios: