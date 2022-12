Vera Mantero: “Alguns dos nossos problemas talvez venham de termos corpos dormentes, paralisados. Basta olhar para Putin”

“Como estar neste mundo sem colapsar completamente” é uma das questões que coloca em “O Susto é o Mundo”, de 2021: “A dança é uma atividade que junta corpo e espírito... Os filósofos não costumam mexer muito os corpos, e os ginastas não costumam fazer muita filosofia”, ri. “É um lugar onde há corpo com pensamento”, afirma. Foi um dos argumentos que a levou a trocar a dança clássica pela contemporânea, o que está bem patente na sua mais recente criação, “All You Need Is Plancton”. A peça parte de um artigo do FMI de 2019 que mostra a importância de fazer com que as baleias se reproduzam mais. “Na peça explico tudo timtim por timtim”, promete.

Neste episódio de As Mulheres Não Existem, Vera Mantero revisita a peça “Comer o coração”, obra que levou, com Rui Chafes, a representar Portugal na Bienal de São Paulo em 2004, onde explora o tema da coreografia do pudor. “Foram os meus pais que coreografaram essa parte”, sorri. Numa conversa em que o termo “conservadorismo” suscitou discussão, a bailarina lembra a infância e as perguntas que colocava à mãe: “Porque é que temos de andar vestidos quando é Verão? Não percebo! Isto nunca me largou”, observa. “Alguns dos nossos problemas”, propõe, “talvez venham de termos corpos dormentes, paralisados; corpos encouraçados, em camisas de forças”. “Basta olhar para aquele Putin”, sublinha.

Esta semana houve ainda tempo para contar a história de Margot Fonteyn e para comentar a mediática demissão da russa Olga Smirnova, “prima ballerina” do Ballet Bolshoi, que se despediu em Março em protesto contra a guerra na Ucrânia. Nas habituais recomendações, o excerto Echad Mi Yodea, retirado de um espectáculo da companhia israelita de dança Batsheva, e ainda uma conta de Instagram: Miss Beige, personagem da actriz madrilena Ana Esmith.

tiago pereira santos

