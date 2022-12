Inês Thomas Almeida: “Não se associa a produção intelectual à mulher. Há centenas de mulheres compositoras que ninguém estuda”

Inês Thomas Almeida viveu durante 13 anos na Alemanha, estudou canto e, mais recentemente, musicologia histórica, a área em que se doutorou na Universidade Nova de Lisboa. Lecciona um curso sobre mulheres compositoras nessa mesma faculdade, e conta um aspecto insólito sobre a sua pesquisa: “As folhas dos livros sobre os homens compositores estão amareladas e amachucadas com o uso. As folhas onde vêm referidas as histórias e as obras das mulheres compositoras estão intactas”.

Desses 13 anos vividos na Alemanha, oito foram passados em Berlim onde fundou uma ONG, a Berlinda, dedicada à divulgação cultural de artistas portugueses naquele país: “Fiquei a saber que o olhar sobre os portugueses, que em Portugal diziam ser sobranceiro, era afinal de imensa curiosidade e disponibilidade para conhecerem tudo o que vinha de Portugal”. Aproveitou a sua intensa actividade na Berlinda para organizar um programa de visitas a crianças que vinham de Angola com doenças complicadas e passavam meses hospitalizadas na Alemanha. O programa consistia em explicar a estas crianças, que não sabiam a língua, o que lhes estava a acontecer: “Embora não estivesse no âmbito da Berlinda, este programa foi muito importante para mim.”

Inês Thomas Almeida é trineta de Elisa de Paiva Curado, activista feminista e fundadora da revista A Mulher (1881-83). “Apresentava artigos para as mulheres, sempre celebrando os feitos delas, como, por exemplo, a primeira mulher a entrar para o curso de Engenharia”, e expondo as suas dificuldades no acesso à educação. “Sinto-me na obrigação de dar o meu contributo para a luta feminista”, conclui.

Os elevados números de queixas apresentadas por violência doméstica foram também tema de conversa: “No meio do horror que são estes números, temos o aspecto positivo de haver mais mulheres a denunciarem o crime, a usarem as ferramentas ao seu dispor para se queixarem”, comenta Inês Thomas de almeida.

Houve ainda espaço para contarmos um pouco da vida de Jacqueline du Pré, uma das violoncelistas mais virtuosas do século XX. A poesia de Adília Lopes e um Lied de Schubert, interpretado pela soprano Barbara Bonney, foram as nossas recomendações.

tiago pereira santos

