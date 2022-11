Iryna Shev: “As mulheres ucranianas usam mais as redes sociais para mostrarem que também existem nesta guerra”

Veio para Portugal com dez anos com os pais e o irmão e foi muito bem recebida na aldeia portuguesa onde viria a crescer. “Foi muito difícil aprender português”, afirma Iryna Shev num português perfeito, o mesmo com que, em directo, traduziu do ucraniano testemunhos de vítimas dos ataques russos, um acontecimento único na televisão portuguesa. Conta que a vida na Ucrânia até aos dez anos foi uma e a partir daí, em Portugal, foi outra, sublinhando, porém, que “a Ucrânia é um país muito vasto, com 40 milhões de habitantes, e diferenças e semelhanças culturais nas várias regiões”. Foi em Portugal que começou a estudar Biologia, mas depressa percebeu que aquilo de que gostava era de “contar histórias sobre os glóbulos vermelhos”. Quando mudou para Jornalismo sentiu que estava no caminho certo.

Sobre a participação das mulheres ucranianas no combate, Iryna Shev explica que houve um desinvestimento brutal das forças armadas ucranianas após a queda da União Soviética, para apenas em 2014, com a anexação ilegal da Crimeia, haver uma necessidade de reinvestir e mudar as leis de modo a acolher as mulheres. “Antes de 2014, a taxa de aprovação das forças armadas na Ucrânia era de 30%; hoje em dia é de 90%.” Houve leis aprovadas para as mulheres serem admitidas e a primeira mulher a chegar a General surgiu em 2018. “Temos só três mulheres generais”, afirma. Lamenta que as condições para as mulheres que combatem no terreno sejam escassas: “Não há uma farda para mulheres. Têm de adaptar as fardas pensadas para os homens, e também não lhes é dado um kit com pensos higiénicos, por exemplo. Tem de ser a família a enviar esse material para a frente de combate.”

Conversámos ainda sobre a primeira troca de 108 mulheres ucranianas, algumas mães e filhas, detidas em cativeiro russo desde Maio, e Iryna Shev leu um relato impressionante de uma paramédica ucraniana, Tata Kepler, que relata o que vê na linha da frente através da sua conta de instagram @useyourname.

Houve ainda espaço para as recomendações habituais, com destaque para a poesia de Judith Herzberg, sobrevivente do Holocausto, e para uma entrevista com mais de três décadas à filósofa Martha Nussbaum sobre a fragilidade da bondade.

tiago pereira santos

